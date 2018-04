Nel 2017 dalla NoiXNoi più di 115mila euro per il sociale, le famiglie e l'assistenza

TARZO Ammonta a più di 115.000 euro la somma erogata nel 2017 dalla NoiXNoi a sostegno delle famiglie, per spese sociali, assistenza sanitaria e iniziative di prevenzione. L'approvazione del bilancio consuntivo del 2017, esposto dal presidente Flavio Salvador, è avvenuta durante l'assemblea degli oltre 4.100 soci che si è tenuta ieri, domenica 8 aprile, all'auditorium Prealpi di Tarzo.

Un impegno importante quello dell'Associazione di Mutuo Soccorso che l'anno scorso ha stanziato quasi 44mila euro a sostegno delle famiglie (attraverso l’erogazione di buoni bebè e rimborsi scuola, oltre che di un servizio gratuito per il trasporto degli anziani nel Comune di Tarzo) e oltre 72mila euro per spese sociali e sanitarie (assistenza, iniziative di prevenzione e rimborsi medici). Nell’ambito della prevenzione, quasi un migliaio di soci nel 2017 hanno aderito alle campagne di prevenzione, prenotando screening cardiovascolari, ecografici dell’addome, del melanoma, dell’osteoporosi, della vista e del glaucoma, pacchetti analisi di sangue, urine e analisi PSA. Inoltre nel corso dell’anno passato è stato promosso un corso gratuito di primo soccorso in collaborazione con l'Associazione Italiana Soccorritori. Non sono mancati i momenti formativi, con numerosi convegni su temi di attualità, e le iniziative ricreative con viaggi e gite culturali, sempre molto partecipati.

Presenti all'assemblea di domenica anche il presidente di Banca Prealpi Carlo Antiga, con Paolo Percassi e Donato Pomaro, rispettivamente presidente e vice del Comipa (Consorzio tra mutue italiane di previdenza e assistenza), che hanno rivolto plauso alla NoixNoi, associazione tra le più attive in termini di proposte e iniziative portate avanti e per la costante crescita della compagine sociale. E a conferma dell’impegno di Noi x Noi nell’ambito della prevenzione, al termine dell’assemblea è stato inaugurato il nuovo defibrillatore DAE posto all’esterno dell’Auditorium Prealpi, donato alla comunità tarzese dalla stessa Associazione di Mutuo Soccorso.

“Si tratta di un defibrillatore semiautomatico Made in Germany con modalità pediatrica inclusa, fornito dall'azienda Medicasl di Conegliano – ha spiegato il Presidente di NoixNoi Flavio Salvador - che sarà a disposizione dell'intera comunità di Tarzo, dei frequentatori della Banca e dell'Auditorium. Il dispositivo è alloggiato all'interno di una teca per defibrillatori termoriscaldata e allarmata in un'area videosorvegliata. Pensiamo che in Italia ogni anno 60.000 persone sono colpite da arresto cardiaco in ambito privato, lavorativo, sportivo. Avere un defibrillatore nelle immediate vicinanze (entro 3/4 minuti dall'arresto cardiaco), significa alzare notevolmente la possibilità di sopravvivenza. L’auditorium Prealpi è, da oggi, un luogo ancora più sicuro”.

