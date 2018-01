L’associazione di mutuo soccorso NoiXNoi presenta le attività del 2018

TARZO L’Associazione di Mutuo Soccorso NoiXNoi organizza una serata per presentare le attività in programma per l’anno 2018 e il nuovo numero di "In Itinere", la rivista dedicata ai soci. L'appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 19 gennaio alle 20.30 presso l’Auditorium Prealpi di via La Corona 45 a Tarzo.

La serata sarà un'occasione di incontro e di confronto per tutti gli associati. Si parlerà delle nuove campagne di prevenzione, dei viaggi, dei convegni, delle agevolazioni per i soci e di molto altro. A tutti i presenti verrà consegnata, in anteprima, una nuova copia di "In Itinere". NoiXNoi - associazione di mutuo soccorso per l’assistenza sanitaria integrativa e altri servizi nata nel 2007 su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Tarzo - opera nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, a favore dei soci (oltre 4.000) e dei loro famigliari con specifica attenzione al settore sanitario, educativo e ricreativo.