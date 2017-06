Nomine per il CISOM: Dello Vicario nuovo capo raggruppamento del Veneto Orientale

TREVISO Attilio Dello Vicario, già Capo Gruppo di Padova, è stato nominato Capo Raggruppamento Veneto Orientale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM), Fondazione Melitense inserita nell’elenco delle organizzazioni di Protezione Civile di rilevanza nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. Attilio Dello Vicario, architetto del Comune di Padova dal 1997 nel Cisom, in forza della nuova nomina va a coordinare l’intero Raggruppamento del Veneto Orientale che comprende, oltre a Padova, anche i gruppi di Venezia, Mestre, San Donà di Piave, Treviso e Belluno, per un totale di 240 volontari.

Quali gli obiettivi con questo nuovo incarico? «Come Raggruppamento del Veneto Orientale – spiega Dello Vicario – auspichiamo una gestione più centralizzata delle emergenze e la messa in funzione della Sala Operativa Mobile già sperimentata con grande efficienza durante il recente sisma che ha colpito il Centro Italia. Desideriamo inoltre favorire una maggiore collaborazione tra i vari gruppi, invitandoli a partecipare vicendevolmente alle attività in modo da fare tesoro e condivisione delle preziose esperienze maturate».

Su quali fronti siete attualmente impegnati? «I nostri gruppi sono ancora Centro Italia a disposizione delle popolazioni colpite dal terremoto – prosegue Attilio Dello Vicario – e abbiamo un presidio attivo h24 a Lampedusa con 10 uomini Cisom tra imbarcati sulle grandi navi e sulle motovedette. Inoltre siamo sempre presenti in Basilica di Sant’Antonio a Padova così come nella Basilica di San Marco a Venezia, in Duomo di Treviso e a Chioggia nella “Casa Emanuel “ con dei giovani volontari impegnati nell’aiuto alle persone anziane».

A prendere il suo posto alla guida del Gruppo di Padova CISOM, tra i più attivi e meritori, è stato nominato Maurizio Sinigaglia, ingegnere funzionario presso il Comune di Padova, da 10 anni nel Cisom come volontario, già vice capo gruppo e ora appunto responsabile dei circa 80 volontari padovani impegnati di consueto nel delicato compito di assistenza e soccorso dei pellegrini e dei devoti della Basilica del Santo, ogni domenica e nelle più importanti celebrazioni liturgiche. «Il Gruppo di Padova è impegnato ormai da anni in numerose attività, quella più tradizionale e consolidata è in Basilica del Santo, ma l’impegno e la passione dei nostri volontari ci consente di essere attivi anche in supporto di molte altre manifestazioni, (ad esempio quelle sportive con il Coni) e di assistenza anche in numerose occasioni nelle quali è necessario essere al fianco di anziani e bisognosi; un altra importante attività che si è sviluppata negli ultimi anni è quella formativa, a supporto sia dei nostri volontari che di utenti esterni, attraverso una scuola di formazione, accreditata in Regione, ed il cui Responsabile è il dottor Giacomo Longo. Ora comunque il nostro impegno è tutto mirato alla Solennità del 13 giugno, Festa del Santo che porterà in Basilica decine di migliaia di pellegrini».

Per il prossimo 13 giugno, infatti, l’impegno è grande: circa una settantina di volontari, tra medici, infermieri operatori del soccorso e volontari, compresi psicologi delle emergenze, si turneranno dalle 5.30 del mattino alle 22 circa della sera in assistenza al flusso di pellegrini che giungeranno in Basilica e che prenderanno parte alla Solenne Processione. Nello scorso anno oltre 50 gli interventi di soccorso fortunatamente non gravi, nei quali i volontari del Cisom si sono prodigati per tutta la giornata di Festa del Santo.

Attilio Dello Vicario, nato nel 1961 e residente a Padova, ha una lunga militanza nel Cisom, dove è entrato nel 1997, ed è Cavaliere di Grazia Magistrale del S.M.O.M. E’ stato nominato recentemente « Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno» da S.S. Papa Francesco. Ha partecipato a moltissime missioni di soccorso, in ogni parte d’Italia (durante i terremoti d’Umbria, Abruzzo ed Emilia, durante le missioni umanitarie a Lampedusa, ed altre) anche all’estero, ricoprendo diversi ruoli nel Cisom. Capo Gruppo di Padova e Rovigo per oltre nove anni, è anche Responsabile del Nucleo di Valutazione e Pronto Impiego per il Nord Est. Ora è stato nominato Capo Raggruppamento del Veneto Orientale. Nella vita è Architetto, tecnico del Comune di Padova.

Maurizio Sinigaglia è invece nato nel 1963 a Padova, ove risiede, ed è volontario del C.i.s.o.m. da oltre dieci anni. Ha collaborato a tutta l’attività di crescita e sviluppo del gruppo di Padova, come volontario attivo per circa nove anni, partecipando a numerose missioni di assistenza e soccorso, in diverse occasioni anche fuori del territorio regionale. Nominato Vice Capo Gruppo nel 2016, ora dal maggio 2017 è stato nominato Capo Gruppo di Padova e Rovigo. Nella vita è ingegnere, funzionario del Comune di Padova.