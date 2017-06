"Una notte al parco": una live performance con lo spettatore protagonista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si avvicina "Una notte al parco", l'evento gratuito di sabato 10 giugno al parco di Palazzo Foscolo a Oderzo. Nel grande giardino di alberi secolari, dalle 19,30 fino a notte fonda, in un unicum di live performance si alterneranno artisti locali e internazionali per dare vita a uno spettacolo che intreccerà arte, cultura, danza e musica. «"Una notte al parco" vuole essere un'esperienza unica e coinvolgente - spiega il direttore artistico dell'evento, Enrico Bettinello - . E' un appuntamento che mette al centro dell'attenzione il pubblico stesso invitato a vivere la serata nel suo alternarsi di stimoli, gesti, idee e suoni». «In questa festa delle arti, lo spettatore è il protagonista - racconta il presidente di Oderzo Cultura, Carlo Gaino -.

Riappropriandosi di un luogo familiare e simbolico, chi vivrà "Una notte al parco" è invitato ad accostarsi ai singoli eventi come preferisce, tra lo stupore e il divertimento, la convivialità e la curiosità, aperto all'incontro con gli artisti, così come lo saranno gli artisti. Ci sarà inoltre spazio per affrontare un tema delicato come quello della mercificazione della figura femminile» Spazio dunque alla narrazione per immagini di Kantiere Misto, alle sonorità popolari della Banda Turroni, così come al jazz coinvolgente del trio di Zeno de Rossi (e di altri musicisti che apriranno la serata). Spazio poi alla danza in grado di esplorare le relazioni tra il corpo e il parco, spazio alla performance "Toys" di Anna Piratti e Silvia Gribaudi, che riescono con gesti semplici e giocosi a fare riflettere su temi importanti. E spazio ovviamente alle sonorità della notte e del ballo, con l'elettronica dei Dada Disco e con il set conclusivo di Dax Dj.