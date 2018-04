Richiedenti asilo nella Marca, seicento in meno in un anno e mezzo

TREVISO 600 in meno. Sono i numeri della presenza di richiedenti asilo nel territorio provinciale. Ad oggi sono 1862 le persone con lo status di richiedenti asilo nella Marca, suddivisi in 92 centri e 7 strutture Sprar in due comuni. Un anno fa, ovvero il 19 aprile 2017, la presenza in provincia segnava quota 2268, ovvero 406 in più. Tornando indietro, ad esempio al 31 dicembre 2016, il numero si assestava a 2471. Conti alla mano 609 richiedenti in meno in 17 mesi. Numeri reali ben diversi se paragonati a quelli della percezione del territorio.

Evidenza emersa durante la presentazione dei dati sull'andamento della sicurezza pubblica in provincia nel 2017. Reati e delitti in genere nettamente in calo secondo i numeri presentati dal Prefetto Laura Lega, unitamente alle altre forze dell'ordine territoriali. Un altro dato significativo legato all'immigrazione è quello delle espulsioni. Nel 2016 erano 178 mentre nel 2017 si sono arrestate a 162. 35 sono invece gli accompagnamenti in frontiera del 2016, variati di poco nel 2017 a quota 32. Sono invece 11 gli accompagnamenti al Centro di identificazione ed espulsione nel 2017, rispetto ai 21 del 2016.

Contrazione di un numero da base nazionale secondo il Prefetto di Treviso Laura Lega. Ecco le sue parole in questa video-intervista.