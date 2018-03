"Nuoto Sicuro", al via il progetto nelle scuole della Città

TREVISO Nelle scuole primarie di Treviso è in corso di realizzazione il progetto "Nuoto Sicuro", promosso dall'associazione culturale Abbraccio di Sole, e finanziato dall'assessorato alla formazione e città educativa del Comune di Treviso, con il patrocinio di Natatorium Treviso ASD. Obiettivo primario del progetto è informare i bimbi riguardo ai rischi legati all'approccio alle “acque libere”, dando loro modo di adottare comportamenti corretti, così da godere pienamente dei benefici e della gioia dalla vita all’aria aperta. ed in particolare in acqua. Il progetto "Nuovo sicuro" coinvolge gli alunni che, dopo aver visionato delle slide preparate e commentate da esperti in aula, acquisiscono elementi di autocoscienza per il riconoscimento di situazioni potenzialmente rischiose in prossimità di "acque libere".

Attualmente hanno aderito all'iniziativa 13 scuole primarie, per un totale di circa 909 alunni. In futuro, si auspica di ampliare il progetto, portando in acqua i bambini per esperienze utili all'auto-salvamento. L'idea è nata constatando che, purtroppo, il numero di incidenti in acque libere è ancora elevato, questo progetto vuol portare nuova coscienza ai cittadini di domani perché, conoscere i rischi, puo' salvare una vita!