Linea autobus tra Treviso e Mestre: tutto pronto per l'inizio definitivo del servizio

TREVISO Ancora poche ore e l’intesa AVM/Actv e MOM - presentata a Treviso il 16 febbraio 2018 - diverrà operativa. Dal 1 Marzo 2018, infatti, prenderà il via un collegamento unico e diretto tra Mestre Centro e Treviso, senza più alcuna necessità di effettuare il cambio mezzo a Preganziol. Un accordo inter-aziendale che, quotidianamente, semplificherà lo spostamento di oltre 3.300 passeggeri fra Treviso e Venezia/Mestre.

Un’intesa che arriva anche grazie alla collaborazione tra le amministrazioni di Treviso, Preganziol e Casier che non solo crea una valida alternativa all’uso del veicolo privato, ma promuove lo sviluppo di una mobilità sostenibile contribuendo al contenimento delle emissioni inquinanti su una tratta così importante che unisce la Marca con il veneziano. Con la nuova sinergia tra aziende del TPL, infatti, non sarà più necessario per la Clientela il cambio di mezzo. Il servizio di collegamento extraurbano Treviso-Venezia/Mestre sarà garantito dalla Linea 8E, realizzata in collaborazione tra AVM/Actv e MOM con mezzi di entrambe le Società, e avrà come capolinea principale il terminal di Mestre Centro (Piazzale Cialdini) con alcune corse del mattino che proseguiranno sino a Venezia. A Treviso invece la 8E si fermerà all’autostazione di Lungo Sile Mattei.

Un accordo che conferma l’impegno di Mobilità di Marca sul fronte dei servizi al cittadino e della sostenibilità ambientale come dimostrano anche gli importanti investimenti annunciati attraverso il Piano Industriale, che vedranno l’arrivo di 67 nuovi mezzi nel triennio 2018/2020, con l’obiettivo dell'eliminazione dei mezzi classe Pre-Euro, Euro 0 ed Euro 1, la progressiva diminuzione del numero di mezzi classe Euro 2 e l'abbattimento dell'età media dei mezzi.

IL NUOVO SERVIZIO URBANO TRA TREVISO E PREGANZIOL:

Il servizio da Treviso/Centro a Preganziol, sarà garantito dalla LINEA extraurbana 8E effettuata in sinergia tra le aziende MOM e AVM/ACTV. La frequenza è ogni 30 minuti e l'orario è ampliato con più corse serali e festive. Nei giorni di mercato sarà sospesa la fermata Preganziol FS, mentre rimarrà attiva quella di Preganziol Municipio. Il tratto San Lazzaro - Treviso/Centro, sarà servito sia dalla LINEA 21 (che effettuerà solamente il servizio nel tratto Castagnole – Treviso San Lazzaro, non arrivando più fino a Preganziol) che dalla LINEA 8E, con un raddoppio del servizio.

Le corse della linea 8E garantiranno il collegamento per altre due ore serali, oltre le ore 22,00 anche nei giorni festivi - in direzione Venezia/Mestre. Il rientro da Venezia/Mestre verso Treviso è invece garantito oltre le ore 23,00. Resta invariato il confine tariffario dell'area urbana (arrivando da Treviso l’ultima fermata è Preganziol Municipio,). Sono quindi validi i biglietti urbani MOM da convalidare sulle validatrici MOM (presenti sia sui mezzi MOM che AVM/ACTV).