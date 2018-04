Arriva l'estate e in centro città è valzer dei locali: riaprono il Dazio e la Terrazza

TREVISO C'è chi viene e chi va. Per un locale che chiude ecco un altro che apre, soprattutto in vista dell'estate. In centro storico a Treviso è infatti iniziato il valzer dei locali pronti ad accogliere una nuova ondata di turisti da maggio in poi. Come difatti riporta "la Tribuna", tra le due aperture più attese troviamo sicuramente il Dazio, con il suo bellissimo spazio a Porta Calvi che potrebbe essere preso in gestione dal Trevissa, e la Terrazza a Porta San Tomaso ora in gestione ad Arman, nome ovviamente molto noto a tutti i trevigiani.

Addentrandoci in centro storico, troviamo poi l'ampliamento dello storico Toni del Spin, mentre poco più in là in molti danno per molto vicino un cambio di gestione o comunque un subentro nei locali oggi a disposizione de ristorante Cozze a Gogò (di interesse oggi per l'Eden Cafè). Risalendo poi verso piazza dei Signori da via Inferiore troviamo il rinnovo per l'ambito bar La Pace, mentre in zona ponte San Francesco c'è già stato l'addio al bar Due Piani che ha lasciato spazio al Giornale & Caffè. In piazza San Leonardo ha invece aperto da qualche settimana il piccolo ristorante napoletano Appititto, negli spazi già di Capatosta e Tosteria, mentre in via Canova è il turno de la Bigoleria per piatti tipici a base di bigoli. Tra le location però più attese troviamo anche il futuro (si spera) Nidaba di Montebelluna in piazza Matteotti, per una birreria di sicuro successo. Insomma, tanti locali diversi per una molteplicità di possibilità enogastronomiche che sicuramente stuzzicheranno l'appetito di qualcuno!