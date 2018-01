Nuove disposizioni per i CDU a Castelfranco: cambiano moduli e luoghi di consegna

CASTELFRANCO VENETO Anno nuovo, nuovi certificati di destinazione urbanistica. A stabilirlo è stato nelle scorse ore il comune di Castelfranco Veneto che ha annunciato le nuove disposizioni di rilascio in vigore per tutto il 2018verrà rilasciato dall'Ufficio Urbanistica per la certificazione di aree censite al Catasto Terreni.

Il C.D.U. si otterrà presentando domanda in bollo (€ 16,00) indirizzata al sindaco. Alla domanda va allegato: un estratto della mappa catastale aggiornato con eventuali frazionamenti recenti, con evidenziati i mappali dei quali si richiede il certificato. La ricevuta del versamento di 35 euro per diritti di segreteria da effettuare presso la tesoreria comunale - Cassa di Risparmio del Veneto - Via Podgora, 43 Castelfranco Veneto oppure tramite Bonifico Bancario intestato a Comune di Castelfranco Veneto - IBAN IT35TO622512186 100000460057. Da quest'anno non sarà più possibile effettuare il pagamento dei diritti di segreteria in contanti presso lo sportello edilizia privata del comune castellano. Il ritiro dell'atto potrà invece essere effettuato presso l'ufficio urbanistica negli orari di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30). All'atto del ritiro dovranno essere fornite le relative marche da bollo (1 marca da € 16,00 ogni 100 righe di certificato - due pagine).

L'istanza per l'ottenimento del C.D.U. può anche essere inoltrata tramite il portale Unipass (sportello altri servizi) di Comuni o enti terzi. In questo caso basterà allegare al momento dell'inoltro della procedura di istanza : estratto della mappa catastale aggiornato con eventuali frazionamenti recenti, con evidenziati i mappali dei quali si richiede il certificato. Ricevuta del versamento di 35 euro per diritti di segreteria da effettuare presso la tesoreria comunale - Cassa di Risparmio del Veneto - Via Podgora, 43 Castelfranco Veneto oppure tramite Bonifico Bancario intestato a Comune di Castelfranco Veneto - IBAN IT35TO622512186 100000460057. Dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo (ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (2 marche da € 16,00 - una per la domanda una per il certificato). Infine il Comune ricorda che in caso di certificati richiesti per uso successione di morte o altri casi previsti dalla legge la richiesta sarà esente dal pagamento della marca da bollo di 16 euro, ma resterà l'assolvimento del versamento per i diritti di segreteria pari a € 35,00. Chiunque avesse bisogno di ulteriori chiarimenti potrà contattare l'ufficio urbanistica a questi contatti: Telefono 0423 735554 - 735832 Responsabile Settore 0423 735702. Fax 0423.735594. Indirizzo mail: urbanistica@comune.castelfranco-veneto.tv.it