Strisce pedonali luminose nelle strade di Silea: un intervento da cinquantamila euro

SILEA L’amministrazione comunale di Silea ha avviato un’importante azione di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del territorio cittadino, mediante l’installazione di dodici indicatori luminosi, previsti in punti di scarsa visibilità, per un investimento totale di oltre cinquantamila euro.

L’installazione dei primi tre impianti, affidata alla Ditta Eurogroup spa di Silea, ha messo in sicurezza gli attraversamenti di via Treviso, nell’area limitrofa a Piazza Europa, via Cendon, di fronte all’intersezione con via Chiesa, e via Callalta, all’intersezione con via Postumia, per una spesa di quindicimila euro. I prossimi nove interventi verranno eseguiti dalla Ditta Botter e riguarderanno via Callalta, in prossimità di via Lamarmora, tre in via Roma, di fronte alla Chiesa, alle scuole elementari e medie di Silea, via Sant’Elena, in prossimità del cimitero, due in via Lanzaghe, all’altezza dell’intersezione con viale delle Libertà poco prima del sottopasso, via Nerbon, all’altezza di via Creta, e via Cendon, all’altezza di via Capitello, per un totale di oltre trentasettemila euro.

Gli impianti di illuminazione sono a led e conformi alle normative sull’inquinamento luminoso e sul riconoscimento del pedone garantendo, per mezzo della messa in sicurezza, un’azione preventiva di visibilità a favore dei pedoni e della mobilità lenta e sostenibile, calmierando la velocità dei veicoli in transito. Il Sindaco Rossella Cendron: “La sicurezza stradale è una delle priorità di questa Amministrazione, infatti, stiamo ragionando di integrare l’intervento di illuminazione degli attraversamenti pedonali, con l’installazione di quattro autovelox. Tra via Cendon e via Sant’Elena, come ulteriore deterrente alla velocità dei veicoli e conseguente allerta del conducente. Il Comune sta inoltre organizzando una serata di chiarimento della normativa in materia di sicurezza stradale e nuovi reati stradali, per dare ai cittadini ulteriori occasioni di confronto e rendere incisiva l’azione educativa, che si terrà giovedì 22 febbraio 2018, ore 20.30, presso il centro culturale “C. Tamai”. L’assessore Andrea Scomparin dichiara in merito alla vicenda: “Mi sono fortemente impegnato in questo progetto di messa in sicurezza delle strade, per rispondere ad una precisa richiesta della cittadinanza di poter camminare e correre in bicicletta in sicurezza, limitando la velocità delle auto specialmente nei centri abitati, con una conseguente rivalutazione del centro urbano”.