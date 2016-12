A Carbonera un 2017 all'insegna delle multe: ben 5 i nuovi autovelox previsti

CARBONERA Il Comune di Carbonera ha deciso di usare il pugno duro contro i furbetti della velocità che ormai da mesi impazzano lungo le arterie comunali. La Giunta ha infatti stabilito di installare su tutto il territorio ben cinque autovelox fissi, di cui due da attivare già entro la Primavera del 2017, mentre per gli altri tre il percorso potrebbe essere più lungo, considerando anche che gli apparecchi per rilevare la velocità in dotazione sono al momento solo due.

Come riporta però "la Tribuna", due sono le strade già individuate per la sperimentazione, ossia via Castello e la Provinciale che porta a Breda di Piave (tra Vacil e Pezzan), entrambe zone 'pericolose' e luogo di incidenti nell'ultimo periodo. Mentre però per via Castello non dovrebbero esserci problemi, per la Provinciale bisognerà comunque attendere il nulla osta della Provincia di Treviso. Per quanto riguarda invece le altre vie interessate dal provvedimento, ancora c'è riserbo, ma sicuramente tra queste non ci sarà via Brigata Marche che, dopo l'installazione dei dissuasori a terra, è ormai considerata "sicura". Ecco allora che potrebbero essere prese in considerazione via Biban e via Bibano, ma la strada per la decisione finale è ancora lunga.