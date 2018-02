Susegana, in arrivo tre nuovi autovelox: "Li utilizzeremo il massimo possibile"

SUSEGANA Tre nuovi velox per il comune di Suegana. A comunicarlo è il Sindaco Vincenza Scarpa sui social: "Stanno iniziando le procedure per l'istallazione dei sistemi di controllo della velocità su strade comunali". I sistemi verranno istallati inizialmente in via Mandre, via Colonna e via dei Colli. I primi due permetteranno di accertare le violazioni agli eccessi di velocità mentre il terzo, installato all'incrocio semaforico di via dei Colli con via Barriera, pizzicherà anche chi passerà con il rosso.

"Prima dell'installazione di questo semaforo - Afferma il sindaco Scarpa - c'era quasi un incidente al giorno su quella strada. Ora la situazione è migliorata ma non basta. - afferma con forza il primo cittadino - Iniziamo con queste strade comunali per poi prevedere il posizionamento, enti permettendo, anche nelle strade provinciali. - Spiega il Sindaco Scarpa - Gli impianti velox saranno mobili e prevediamo di utilizzarli il massimo possibile"

"Onde evitare le solite prevedibili polemiche - conclude la Scarpa - non le mettiamo per fare "cassa", ma perchè oggettivamente molte persone percorrono le strade a velocità non consone ai luoghi, mettendo a rischio, come purtroppo già avvenuto, la sicurezza e anche la vita dei cittadini. Per non prendere sanzioni sarà sufficiente andare alle velocità consentite".