Accordo raggiunto: in arrivo settanta nuovi parcheggi gratuiti in via Lancieri di Novara

TREVISO Approvato ieri in Giunta l'accordo del Comune di Treviso con Alto Trevigiano Servizi s.r.l. che prevede l'impegno da parte di Ats a costruire il parcheggio di Via Lancieri di Novara: altri 70 nuovi posti gratuiti che si aggiungono ai 210 nuovi stalli previsti nell'area ex Telecom nei pressi dello stadio Tenni, già approvati dalla Giunta comunale nei giorni scorsi.

"Ringrazio Ats per la collaborazione - dichiara l'assessore alle partecipate del Comune di Treviso Alessandra Gazzola - l'atto approvato ieri dalla giunta rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione del nuovo piano parcheggi, che creerà una grande area di sosta gratuita nella parte nord della città dove, anche in base agli studi condotti dal nostro ufficio mobilità, si concentra la maggiore richiesta di parcheggio. L'impegno nostro e di Ats è di realizzare i parcheggi di via Lancieri di Novara già nella primavera del 2018. Un obiettivo ambizioso per il quale ci stiamo impegnando tutti". L'importo per i lavori ammonterà a € 380.000,00. Con la delibera di ieri, Ats si impegna ad ultimare i parcheggi di superficie entro la primavera 2018, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale del 30 settembre 2016. Ats si accollerà in parte i costi di costruzione come compensazione dell'indennità pregressa per l'occupazione della propria sede di Via Lancieri di Novara (oggetto di annoso contenzioso) e in parte verranno scomputati dai prossimi canoni relativi alla concessione futura dello stesso immobile.