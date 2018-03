Mogliano Veneto: lunedì l'insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi

MOGLIANO VENETO Si insedierà nella giornata di lunedì 26 marzo, alle 17.30 presso la sala consiliare del Municipio, il rinnovato consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, alla presenza del sindaco Carola Arena e dell’assessore competente Daniele Ceschin.

Un momento molto importante per i 44 ragazzi che compongono il giovane consiglio cittadino, circa la metà di loro è stata eletta dai loro compagni dopo l’inizio dell’anno scolastico ed è già al lavoro da alcune settimane. Sarà l’occasione per illustrare il percorso fin qui svolto assieme ai loro tutor e le prossime iniziative in programma, tra cui il Social Day che si terrà il 14 aprile prossimo. Al termine degli interventi, la lettura della “Promessa” e la consegna, da parte dell’amministrazione comunale, dell’attestato di proclamazione a “consigliere del CCR”.

Il consiglio delle ragazze e dei ragazzi è previsto dallo statuto comunale, allo scopo di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita della Comunità, con carattere propositivo e consultivo, dando ai giovani moglianesi la possibilità di sperimentare ed esercitare in modo ampio e concreto il loro ruolo di cittadini. Infatti, il Consiglio Comunale, che incontra il CCR almeno una volta l'anno, e la Giunta valutano le proposte che emergono da parte dell’organismo di rappresentanza dei ragazzi moglianesi, con l’obiettivo di inserire i loro bisogni, desideri, sogni e progetti nell’ambito dei provvedimenti dell’amministrazione cittadina. Il CCR è eletto dagli alunni delle classi 4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^ media tra i loro compagni.