Nuova luce a Ponte di Piave: presentato il bando che rivoluziona l'illuminazione pubblica

PONTE DI PIAVE Meno inquinamento luminoso e minore spesa ma maggiore qualità: questo l’obiettivo che si è data l’Amministrazione comunale di Ponte di Piave intervenendo sull' intero impianto di pubblica illuminazione comunale.

“A seguito dell'elaborazione del progetto preliminare, - ha dichiarato il sindaco Paola Roma - Il Comune ha lanciato il bando attraverso un project financing e un servizio di esternalizzazione per la gestione dell’illuminazione pubblica tramite la stazione unica appaltante della Provincia di Treviso.” La formula scelta è quella del finanziamento tramite terzi (FTT). Si tratta di un meccanismo finanziario dove si prevede che un operatore economico privato realizzi o migliori con proprie risorse un impianto e lo gestisca per un determinato periodo di tempo, ripagandosi con i risparmi e i benefici ottenuti dall’intervento stesso. Attualmente, per la gestione dell'impianto, ha spiegato il Sindaco Paola Roma - l’Amministrazione Comunale sostiene un costo annuo di circa € 226.000,00, di cui € 204.000,00 per l’energia elettrica e € 22.000,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria. A fronte di queste valutazioni l’intervento di efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti comunali di illuminazione pubblica prevede nello specifico: la sostituzione di 1675 apparecchi di illuminazione obsoleti con apparecchi con tecnologia a LED più performante e a minor consumo energetico; l’adeguamento e la messa in sicurezza dei 75 quadri elettrici di comando e protezione degli impianti di pubblica illuminazione; l’integrazione con un sistema di telecontrollo e telegestione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale, ad esclusione dei punti luce isolati; il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione in Via Marconi, Via Murialdo e parte di Via Jesolo,al fine di aumentare il livello e la qualità dell'illuminamento ed evidenziando con appositi portali gli attraversamenti pedonali.

Nello specifico il contratto con l'impresa aggiudicataria avrà durata di 10 anni; dall’undicesimo anno in poi, oltre ad avere tutti gli impianti di pubblica illuminazione a norma, l’Amministrazione Comunale sosterrà solamente i costi energetici ridotti liberando risorse per altri investimenti. Con tale intervento – ha spiegato l’assessore all’ambiente Silvana Boer - si prevede di realizzare un risparmio variabile stimato tra il 55 e il 60% dei consumi attuali, mantenendo accese tutte le luci anche nelle ore notturne ma riducendo il consumo del singolo apparecchio sfruttando la tecnologia che consente di modulare l'intensità, ed utilizzando le nuove sorgenti a LED ridurre in maniera importante la manutenzione dell'impianto stesso". L’intervento – conclude Boer - è finalizzato anche alla messa in sicurezza soprattutto degli attraversamenti stradali del tratto di strada n. 53 Postumia ( Via Marconi) tra il Municipio e la rotonda dove l’illuminazione pubblica risale ai primi anni '70”. Il bando è consultabile sul sito del Comune: www.pontedipiave.com e sul sito della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it alla pagina Stazione Unica Appaltante.