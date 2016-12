Oderzo, guasto alla rete idrica: tecnici di "Piave servizi" al lavoro da stamattina

ODERZO Dalla prima mattinata di oggi, giovedì, i tecnici di "Piave Servizi" sono al lavoro per le riparazioni di un guasto alla linea idrica in via Dalmazia a Oderzo. I cittadini della zona sono rimasti senz'acqua per alcune ore. Fortunatamente la presenza di una linea secondaria ha permesso ai tecnici di ripristinare l'erogazione ad un vicino condominio rimasto senz'acqua. I lavori sono proseguiti per tutta la mattinata. I disagi sono stati fortunatamente limitati. In altre zone attigue al guasto si è verificato una diminuzione di pressione.