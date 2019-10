Minacce di morte alla compagna e ai genitori, ex rugbysta in carcere

Nella giornata di ieri, gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di Allison Gobbo, 26enne di origini brasiliane residente a Oderzo. Il giovane, ex giocatore di rugby, è stato incriminato per lesioni ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, minacciando più volte di bruciarla e di bruciarle la casa. L’uomo era già stato colpito da precedenti provvedimenti per essersi reso responsabile di maltrattamenti verso i propri genitori. A conclusione degli adempimenti di legge, l’indagato è stato ristretto presso la locale casa circondariale.

Allison Gobbo era già finito al centro della cronaca due anni or sono. Nella tarda serata dell'11 settembre 2017 ebbe una violenta collutazione con il padre Gabriele Gobbo. L'uomo, per difendere sè stesso e la moglie dalla reazione veemente del figlio, tornato a casa completamente ubriaco, lo accoltellò all'addome. Il giocatore di rugby, vicino anche al giro delle nazionali giovanili, fu operato d'urgenza e si salvò nonostante la ferita riportata. Gabriele Gobbo, allenatore della squadra del rugby Oderzo, venne arrestato per il reato di tentato omicidio. L'episodio avvenne a Oderzo in via Vizzotto, l'abitazione in cui il 26enne viveva con i genitori adottivi.