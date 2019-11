Stalking alla ex fidanzata, scarcerato Allison Gobbo

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, ha potuto finalmente lasciare la cella del carcere di Santa Bona, in cui era rinchiuso da circa una settimana. Questo il provvedimento concesso dall'autorità giudiziaria nei confronti di Allison Gobbo, 26 anni opitergino di origini brasiliane, ex giovane promessa della palla ovale. Giovedì scorso, il 24 ottobre, gli investigatori della squadra mobile di Treviso avevano eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare. Nel documento firmato dal giudice il 26enne risultava incriminato per i reati di lesioni ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La giovane sarebbe stata minacciata di morte più volte dall'ex atleta che le aveva annunciato di "bruciarla e di bruciarle la casa". L'ex rugbysta, difeso dall'avvocato Lorenza Secoli, era già stato colpito da precedenti provvedimenti del tribunale di Treviso per essersi reso responsabile di maltrattamenti nei confronti dei propri genitori.