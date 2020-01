Ex promessa del rugby a processo per minaccia ed estorsione alla madre

Nel settembre del 2017 era stato accoltellato dal padre Daniele, 60enne ex ferroviere, al termine di una violenta lite mentre l'ottobre scorso, a causa di ripetute minacce di morte ai danni della compagna, era stato arrestato con l'accusa di minaccia e maltrattamenti. Oggi, lunedì, in Tribunale a Treviso nei confronti di Alison Gobbo, 24enne ex grande promessa del rugby trevigiano, è iniziato il processo per minaccia e estorsione alla madre, che il giovane avrebbe cercato di costringere in più occasioni, sotto minaccia, a dargli del denaro.

E' proprio nel clima conflittualità che si respirava nella casa della famiglia Gobbo, a Oderzo, che sarebbe maturato l'episodio dell'accoltellamento, per cui il padre Daniele è stato condannato in abbreviato ad una pena di quattro mesi. «Con uno degli ultimi coltelli io ti ammazzo»: avrebbe detto il ragazzo, che è figlio adottivo, aggiungendo di non aver mai accettato la donna come madre. Prevaricazioni, minacce e insulti, fino ad arrivare a obbligare la mamma a cambiare la versione sui fatti della sera del violento litigio con il papà, dichiarazioni che furono decisive per fare sì che la Procura chiedesse nei confronti dell'uomo la misura cautelare in carcere.

Comportamenti che, nel 2107, avrebbero persino costretto la donna a lasciare la casa; ma le vessazioni non sarebbero finite perché, sempre secondo l'accusa, le richieste di denaro e le minacce sarebbe proseguite al telefono. La sera in cui il padre conficcò la lama di un coltello dal cucina nel ventre di Alison si era appena verificata l'ennesima litigata tra il ragazzo e la mamma. Daniele Gobbo era intervenuto per proteggere la moglie ma nella colluttazione Alison lo avrebbe afferrato al collo spingendolo contro il muro della cucina. In preda al panico e rimasto senza fiato il 60enne avrebbe allora afferrato d'impeto il coltello, conficcandolo contro il figlio.