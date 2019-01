Travolta mentre soccorre un gufo, una perizia ricostruirà la dinamica dell'incidente

La Procura di Treviso ha disposto la perizia sulla dinamica del tragico incidente costato la vita ad Angela Pozzebon, la ragazza 26enne investita nel tardo pomeriggio di sabato lungo la tangenziale di Oderzo dopo che si era fermata a soccorrere un gufo ferito e agonizzante sulla carreggiata. Quando è scesa per prestare aiuto all'animale la 26enne è stata investita da una Mercedes il cui guidatore, un 79enne, è stato indagato con l'accusa di omicidio stradale.

Secondo le prime ricostruzione la giovane, che aveva parcheggiato la sua Opel al bordo della strada - come conferma il fatto che la macchina avesse in funzione le quattro frecce - non sarebbe stata vista dall'uomo alla guida della Mercedes. Angela Pozzebon è stata falciata ed è morta probabilmente sul colpo, malgrado il 79enne abbia cercato di frenare all'ultimo, senza però riuscire a evitare l'impatto. Ora sarà la perizia disposta dal sostituto procuratore Mara De Donà a determinare la dinamica, in particolare a stabilire la velocità del veicolo che ha investito Angela e dire se se vi fossero le condizioni per evitare la tragedia .