Fuga di gas da un contatore, evacuata scuola materna a Oderzo

Forte apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì, per una fuga di gas che ha interessato un contatore del gas presente nelle immediate vicinanze della scuola materna di Camino a Oderzo, in via Comunale di Camino. L'allarme è scattato poco prima delle 15 (alle 14.54 la chiamata d'allarme arrivata al centralino del 115, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco) quando, nell'aria, si è diffuso un fortissimo odore di gas. Precauzionalmente il personale dell'istituto, dopo aver dato l'allarme ai vigili del fuoco, hanno fatto uscire i bimbi all'esterno del plesso, in una zona sicura del giardino, senza creare panico tra i piccoli. Sul posto, oltre ai pompieri, sono giunti i tecnici dell'Italgas che hanno provveduto a riparare al guasto. La situazione, poco dopo le 16.30, è tornata immediatamente alla normalità. «Non vogliamo commentare, siamo fuori servizio»: questo quanto riferito da una rappresentante dell'istituto rispondendo ad una telefonata della nostra redazione.