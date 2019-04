Auto parcheggiate male di fronte alla sala slot, si vendica bucando gli pneumatici

Stanco di veder posteggiate le auto, a pochi passi dalla sua abitazione, in modo secondo lui disordinato, ha pensato bene di vendicarsi squarciando con un punteruolo gli pneumatici di due mezzi. Il "vandalo" aveva colpito il 7 febbraio scorso a Oderzo, in via Postumia di Camino, di fronte ad una sala slot. Vittime di questo gesto una 48enne di Motta, titolare dell'attività, e una donna delle pulizia 45enne, di origine rumena. A distanza di quasi tre mesi i carabinieri della Tenenza di Oderzo hanno finalmente identificato e denunciato il responsabile dei danneggiamenti: si tratta di un 70enne della zona ma di origini bellunesi, residente della zona.