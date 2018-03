Oderzo, auto "cannibalizzata" dai ladri di ruote

ODERZO Ennesimo colpo dei "ladri di ruote" a Oderzo durante il week end. I soliti ignoti se la sono presa questa volta con una Fiat Punto che era posteggiata in una zona residenziale a pochi passi dalla trafficata via Cesare Battisti. I malviventi hanno piazzato i classici ceppi per trafugare poi i quattro pneumatici e altrettanti cerchi in lega, il probabile obiettivo della banda. Non è il primo episodio di questo tipo a Oderzo: un mese fa nella zona del Gorgazzo ad essere "cannibalizzata" fu una Peugeot. A pubblicare la notizia il gruppo Facebook "Oderzo Segnala".