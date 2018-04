Scandalo hot in un'azienda trevigiana, i video finiscono su Youtube

ODERZO Un uomo ed una donna, colleghi di lavoro, immortalati da una telecamera nascosta, posizionata sotto un tavolo, mentre si abbracciano, si scambiano baci e tenerezze e poi si appartano in uno stanzino, probabilmente un archivio. Le immagini, risalenti allo scorso 31 marzo, sono state poi caricate da un ignoto su Youtube e stanno realizzando migliaia e migliaia di visualizzazioni. Ancor di più ovviamente sono le chiacchiere e le malelingue che ne stanno derivando tra i colleghi. Il "set" di questo filmino, certo non esplicito e di per sè innocente, è un'azienda dell'opitergino.

Che si tratti di un video per screditare i due protagonisti dello stesso ci sono pochi dubbi: la didascalia recita infatti "Ecco cosa fanno in azienda: mogli, mariti e figli devono sapere. È una vergogna". Inoltre sono presenti nomi e cariche ricoperte in ufficio di entrambi.