Ladri manolesta al centro estetico, distraggono la titolare e scappano con l'incasso

ODERZO Ladri "manolesta" in azione nel tardo pomeriggio di giovedì al centro estetico "5 sensi" di Oderzo, in via Martiri della Libertà. Un uomo e una donna, probabilmente stranieri, sono entrati nel negozio poco dopo le 18.30 e approfittando della distrazione della titolare le hanno preso il borsello con l'incasso giornaliero, per una somma di circa 2mila euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della Tenenza di Oderzo.