Autocompattatore si schianta contro una centralina elettrica

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l'incidente stradale avvenuto alle 15.40 di oggi, giovedì, a Oderzo, in via Serravalle. Un autocompattatore delle netezza urbana si è schiantato contro una cabina elettrica dell'alta tensione. A causare l'incidente è stato probabilmente un malore da parte del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza per mettere in sicurezza il mezzo ed i luoghi.

