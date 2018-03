Al via a Oderzo la mostra “Evoluzioni Sonore”

ODERZO CreArte Studio è lieta di presentare la mostra site specific “Evoluzioni sonore” di Lorenzo Passi. Per lo spazio opitergino Passi ha dato vita sonora a quattordici opere della serie Flore e Faune (2016) attraverso l’interazione del pubblico con le opere; due corpi vitrei sospesi - rosso e ambra - sono al centro di un “ambiente” disseminato dalle creature naturali dell’artista, in un allestimento dialogante che si trasforma in terreno d’esperienza polisensoriale per lo spettatore. Realizzate “a soffio libero” le Faune si rivelano diversamente ogni volta in cui la loro superficie entra a contatto con delle testine, che emettono vibrazioni. Il corpo vitreo si fa cassa di risonanza restituendo suoni intrinseci alla materia. Il movimento della manodemiurgo infonde vita nelle sculture di vetro, imponendo una contemplazione dell’opera non frontale ma dinamica, che include lo sguardo – attraverso la luce – e l’ascolto. Dal suolo, impronte sonore per altre Faune e trasparenze luminose per le Flore immergono lo spettatore in una “situazione”, brodo primordiale di impulsi che all’orecchio insorgono per causa imprecisata se non la vita.

Lorenzo Passi nasce a Milano nel 1985. Per tre anni ha lavorato a Murano come junior apprentice presso la vetreria di Archimede Seguso e di Zanetti poi. Nel 2009 si specializza nella lavorazione del vetro nella città di Nuutajärvi, in Finlandia dove sperimenta l’accostamento del vetro a materiali diversi come il legno e il metallo; torna a Murano per realizzare le sue creazioni, ricche di un rinnovato immaginario ed esordisce nel 2014 come artista. In Italia ha esposto principalmente a Milano e Venezia e all’estero nelle monografiche di Beijing e Seul. Ha ottenuto la menzione speciale dalla 8th Cheongju Biennale International Craft Competition (2013) e dalla Fondazione Aldo Morelato (2013).

Curatela di Aloisia Marzotto Caotorta

Sound design di Stefano Delle Monache

7.4.2018 – 6.5.2018

inaugurazione: sabato 7 aprile, ore 18.30

esposizione: 8.4.2018 – 6.5.2018

visite: da venerdì a domenica, dalle ore 16.00 alle 19.30 o su appuntamento