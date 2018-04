Weekend da record per "Oderzo fiorita": in migliaia tra piante ed espositori

ODERZO Un fine settimana da incorniciare per Forò e l'amministrazione comunale di Oderzo. Aiutati da due giorni trascorsi all'insegna del sole e del clima primaverile in città, gli organizzatori di "Oderzo fiorita" si sono potuti godere l'enorme successo che l'evento dedicato al mondo dei fiori e delle piante ha riscosso nel weekend del 7 e 8 aprile.

Dopo l'evento divulgativo che solo pochi giorni fa aveva portato in città Samantha Cristoforetti, il centro opitergino è tornato a riempirsi di visitatori grazie a un'iniziativa che ha dimostrato di saper crescere anno dopo anno. Da piazza Grande a piazza Carducci passando per le vie del centro storico come Corso Umbero I e via Garibaldi, centinaia di fiori e decine di bancherelle espositive hanno conquistato gli occhi e il cuore delle tantissime persone arrivate in città. Se nella sola giornata di sabato le presenze erano state poco più di mille, domenica le vie di Oderzo si sono riempite a dismisura grazie anche alla chiusura della viabilità cittadina che ha reso del tutto pedonale il corso e buona parte di via Garibaldi. Auto d'epoca, fiori e piante dai colori accesi e dai profumi inconfondibili hanno inebriato le strade opitergine. Parcheggi presi d'assalto fin dalle prime ore della mattina ma alla fine la soddisfazione e gli introiti sono stati del tutto appaganti. Grande successo ha riscosso il labirinto esperienziale allestito in Piazza Grande, così come il lancio della nuova edizione di Balcone Fiorito, il concorso che premia la foto del miglior balcone della città. Un centinaio gli iscritti in soli due giorni. Un successo che ripaga il comitato Forò e l'amministrazione comunale per i grandi sforzi fatti nell'allestimento di un evento che, ancora una volta, ha colpito nel segno.

