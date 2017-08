Cibo, dolci, incontri e presentazioni: a Oderzo arriva il delizioso Food Fest

ODERZO Sarà un vero e proprio mare di dolcezza quello che, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, invaderà le strade e le piazze di Oderzo, uno dei centri più suggestivi della Marca trevigiana.

Nei giorni scorsi infatti è stata annunciata la nuova edizione di "Oderzo Food Fest". Non un festival in senso canonico, quanto piuttosto un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina che potranno conoscere di persona gli esperti che da anni lavorano nei vari settori del food opitergino e nazionale. Tantissimi infatti i pasticceri e i ristoratori opitergini che saranno presenti alla manifestazione in programma dal 29 settembre al 1 ottobre. Spetterà a loro svelare i segreti per la preparazione di dolci indimenticabili o per la buona riuscita di una cena conviviale. Esplorare i segreti del cibo e offrire ai visitatori una vera e propria esperienza immersiva nelle strade del gusto. Questo sarà l'obbiettivo principale di uno degli eventi già più attesi dell'autunno. Su Facebook gli organizzatori hanno già iniziato a svelare i primi ospiti di quest'edizione. Per rimanere sempre aggiornati sull'evento, vi basterà quindi seguire la pagina "Oderzo Food Fest" e aspettare di gustarvi tutte queste prelibatezze.