Morta dopo il parto, la Procura di Treviso apre un'inchiesta per omicidio colposo

Sarà l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dal sostituto procuratore Valeria Brunetti a fare chiarezza sulla morte di Francesca Schirinzi, la 34enne residente ad Annone Veneto ma originaria di Castrignano del Capo (Lecce) che l'altro ieri notte è morta all'ospedale di Oderzo dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Due minuti dopo il parto naturale Francesca Schirinzi è andata in arresto cardiaco. La rianimazione aveva fatto battere nuovamente il cuore. Stabilizzata la 34enne era stata quindi riportata in sala operatoria per un sanguinamento vaginale ma subito dopo è arrivato un secondo arresto, insorto mentre alla donna veniva diagnosticata anche una emorragia diffusa che ha obbligato i sanitari ad una trasfusione di sangue. Solo cinque minuti dopo il cuore di Francesca si è fermato ancora, questa volta per sempre, perché un'ora di manovre rianimatorie non sono riuscite a salvarle la vita.

La direzione della Ulss 2 di Treviso ha reso noto oggi che due audit, uno interno e uno esterno con i referenti del Sistema di Sorveglianza della Mortalità Materna, si sono svolti in giornata per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto a Francesca, sposata da cinque e già madre di una bambina che ha 4 anni. E' stato ascoltato il personale di Ostetricia, di Sala Parto e di Sala Operatoria coinvolto nel caso, con cui è stata ricostruita la sequenza cronologica dei fatti attraverso una analisi strutturata. Le risultanze saranno discusse nell'ambito del Comitato Regionale per la valutazione dei casi di morte materna. Ma a indagare sui fatti sarà soprattutto la Procura che, sulla base dell'esposto presentato dai familiari, aprirà inevitabilmente un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.