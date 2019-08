Raid dei ladri di armi in un'abitazione di Oderzo: rubate quattro pistole

Ladri di armi in azione, la scorsa settimana, a Oderzo in via Dalmazia. A ricevere la sgradita visita di una banda di malviventi, durante la giornata di venerdì, è stato un 55enne. I malviventi, dopo aver forzato un armadio, hanno fatto sparire una rivoltella "Smith and Wesson", con una decina di munizioni, una "Beretta" calibro 7,65 e altre due pistole, una 9 per 21 e una pistola sportiva calibro 22, sempre della "Beretta".

Il padrone di casa ha scoperto il furto in serata ed ha subito allertato i carabinieri della Tenenza di Oderzo che ora indagano sull'episodio. I malviventi hanno agito approfittando della temporanea assenza del 55enne: è probabile che i ladri stessero da tempo seguendo i suoi spostamenti, aspettando il momento più opportuno per colpire.