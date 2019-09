Il camion frena al semaforo, due ruote si sganciano: paura a Rustignè

Singolare incidente nella tarda mattinata di ieri, lunedì, a Rustignè di Oderzo, lungo la Postumia al ben noto incrocio teatro in passato di tanti incidenti e destinato a diventare una rotatoria. Un camion ha frenato di colpo, per fermare la sua marcia di fronte al semaforo rosso, e improvvisamente, come due schegge impazzite, due ruote si sono sganciate seguendo l'inerzia del mezzo pesante: un pneumatico finisce contro un'auto che stava superando l'incrocio mentre l'altro è finito in un terreno agricolo dall'altro lato dell'incrocio rispetto al senso di marcia del mezzo pesante. La causa è da ricondurre certamente ad un guasto meccanico agli pneumatici, non fissati evidentemente a dovere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Oderzo che hanno svolto gli accertamenti del caso e raccolto la testimonianza dell'autotrasportatore e dell'automobilista coinvolto in questo assurdo incidente.

«Il camion ha perso tutte e due le ruote posteriori sinistre -racconta Michele Narder titolare del noleggio furgoni "Narder autoveicoli" di Rustignè, non distante da dove è avvenuto l'episodio- arrivando al semaforo e frenando, si sono sganciate e sono passate avanti, una in un campo coltivato, l'altra verso la portiera di un'auto che proveniva da destra e aveva il verde. E' andata bene, perchè le ruote non andavano ad alta velocità, si sono mosse lentamente: quella che è finita nel campo è andava avanti di almeno 200 metri, tra il ciglio della strada ed un furgone fermo allo stop con il semaforo rosso e poi è scesa a sinistra ed è andata giù, l'altra ha preso la macchina in pieno».