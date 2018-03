Prendono moto da cross in prestito, la rendono cambiando dei pezzi originali

ODERZO Un 60enne di Roveredo in Piano ed un 34enne di Caldonazzo, capo cantiere edile, sono stati denunciati dai carabinieri di Fontanafredda per il reato di appropriazione indebita. Nello scorso mese di agosto i due avevano preso in prestito da un imprenditore 50enne di Oderzo una moto da cross della Mayco per alcune competizioni sportive con veicoli d'epoca. Al termine degli eventi la moto è stata restituita ma il proprietario, stupito, si è reso conto che alcuni pezzi originali, meccaniche e della carrozzeria, del mezzo erano stati sostituiti. Dopo la denuncia del 50enne i carabinieri sono riusciti a recuperare le parti trafugate dai due, attraverso perquisizioni disposte dalla Procura di Pordenone. L'imprenditore è così potuto tornare in possesso dei suoi averi: 2 ammortizzatori, 2 forcelle, 1 serbatoio e 2 ruote di cui una anteriore ed una posteriore entrambe dotate di pneumatici con cerchio dorato.