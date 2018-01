Dal 2018 a Oderzo e Motta di Livenza arrivano le locazioni a canone concordato

ODERZO Sono stati sottoscritti ancora a dicembre, per i comuni di Motta di Livenza e Oderzo, gli accordi territoriali tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori. Sarà quindi possibile stipulare i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato che consentiranno diversi benefici sia per i proprietari che per gli inquilini. Nel Comune di Motta di Livenza chi sottoscrive un contratto di locazione a canone agevolato potrà ottenere la riduzione di legge del 25% per IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Oderzo in aggiunta alla riduzione di legge del 25% per IMU e TASI, ha deciso di istituire un'aliquota agevolata IMU del 6 per mille rispetto a quella ordinaria dell’8 per mille. Con questa ulteriore agevolazione, decisa dall'amministrazione comunale opitergina, si punta a rendere particolarmente favorevole la stipula di contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per godere delle agevolazioni fiscali il valore, la durata e le altre condizioni contrattuali devono essere definiti, appunto, sulla base di appositi accordi territoriali tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, tenendo conto dei criteri generali previsti da apposito Decreto Interministeriale.

Proprio questa tipologia di accordi è stata sottoscritta per i Comuni di Oderzo e Motta di Livenza da: ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA - CONFEDILIZIA Treviso in persona del Presidente Marcello Furlan, U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) in persona del Presidente Marzio Bolondi, CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) in persona del Presidente Ines Durante, A.S.S.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) in persona del Presidente Andrea Gatto, CONFABITARE (Associazione Proprietari Immobiliari), in persona del Presidente Francesco Marini, S.U.N.I.A.(Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) in persona del Segretario Provinciale Alessandra Gava, S.I.C.E.T (Sindacato Inquilini Casa e Territorio),nella rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon e U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario.

“È stato fatto un buon lavoro - hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni firmatarie - frutto anche di un'esperienza maturata tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini che da decenni operano in Provincia, con un puntuale lavoro di dialogo e confronto, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, alla luce anche della situazione economica e generale attuale. È importante che proprietari e inquilini utilizzino questo canale per la stipula dei contratti di locazione, che permette di ottenere agli inquilini un canone ridotto ed ai proprietari una sorta di compensazione con le agevolazioni fiscali”.

Spiega la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato: “La decisione della Giunta di Oderzo di abbassare l’aliquota IMU in caso di contratti a canone concordato mira a potenziare l’incentivo all’utilizzo di questa tipologia di contratto che, permettendo a proprietari ed inquilini di ottenere importanti agevolazioni fiscali, dovrebbe comportare una riduzione del numero degli appartamenti che rimangono sfitti. Abbiamo fatto questa scelta pensando alle esigenze abitative di giovani coppie e lavoratori fuori sede, ma non solo, e ci auguriamo possano anche diminuire eventuali situazioni di irregolarità”.

Commenta il sindaco di Motta di Livenza, Paolo Speranzon: “E' un risultato positivo perchè con questo accordo i cittadini di Motta di Livenza saranno più incentivati nello stipulare contratti di locazione con il cosiddetto canale agevolato. Questo accordo rappresenta infatti un'opportunità vantaggiosa sia per gli inquilini che per i proprietari degli immobili. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti di locazione ad uso transitorio, questa formula limita i conflitti tra inquilino e proprietario e presenta delle agevolazioni fiscali non trascurabili per entrambe le parti. Non solo. Essa offre una maggiore tranquillità a chi stipula contratti di locazione perchè garantisce un mercato calmierato”.

Per il comune di Oderzo questi gli adempimenti da assolvere per accedere all'agevolazione IMU: i proprietari di immobili che stipulano o hanno già stipulato un contratto a canone concordato devono presentare apposita dichiarazione ai fini IMU (valida anche ai fini TASI), in quanto il Comune non dispone dell’informazione sulle singole unità abitative locate con canone concordato. Inoltre, nel caso in cui detti contratti siano stati stipulati senza l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà e degli inquilini (assistenza facoltativa), è richiesta l’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale.