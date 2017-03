Parco Stella di Oderzo: il 9 marzo tavolo di concertazione per i lavoratori

ODERZO Si terrà il 9 marzo, nella sede Unascom-Confcommercio di Treviso, alle 10, il tavolo tecnico riunito per discutere in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori del Parco Stella di Oderzo in seguito all’incendio. Si incontreranno le parti sindacali, datoriali, il Comune di Oderzo e le aziende. In quella sede discuteranno delle tutele da mettere in campo per gli occupati delle due importanti attività commerciali coinvolte nel rogo di sabato scorso.