Vento pioggia e grandine: la Marca nella morsa del maltempo

TREVISO Ondata di maltempo sulla Marca con vento, pioggia e soprattutto grandine. Colpito soprattutto il territorio opitergino con chicchi, di alcuni centimetri di diametro, che hanno causato danni ad auto, serre e colture agricole (nella foto in basso un vigneto a Faè). Allertati in queste ore i vigili del fuoco di Treviso. Alberi sono caduti a Oderzo in via dello Stadio e a Gorgo al Monticano, in via dello sport. In mattinata disagi anche a Treviso con un violento ma fortunatamente breve acquazzone che ha messo ko i semafori di viale della Repubblica. Seguiranno aggiornamenti.