Studente colto da malore, trasportato in elicottero al Ca' Foncello

Uno studente di 13 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi all'interno dell'istituto "Amalteo" di Oderzo, in piazzale Europa. Il giovane sarebbe stato colto da un malore che hanno indotto gli insegnanti a lanciare l'allarme al 118. Sul posto è intervenuto l'elicottero e un'ambulanza del Suem. Le condizioni dello studente non sono gravi ma precauzionalmente è stato deciso per un trasferimento del ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.