Oderzo adotta il sistema Cambridge, diploma e sviluppo del talento in quattro anni

ODERZO GSO Scuola Internazionale dei Talenti di Oderzo aggiunge al Diploma delle Nazioni Unite il Biennio Cambridge: al termine di un rigoroso processo, GSO ha infatti ottenuto l’abilitazione Cambridge International, che permette di entrare a far parte delle Cambridge Schools e di offrire il programma IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), con insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica. Questo fa di GSO uno tra i primi istituti in Italia ad offrire, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, una formazione superiore in 4 anni: il biennio superiore Cambridge in inglese per gli studenti dai 14 ai 16 anni e, dopo il superamento degli esami, l’accesso all’IB Programme per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, con un approccio pedagogico che favorisce lo sviluppo dei talenti personali.

Per presentare il nuovo accreditamento e il relativo curriculum, che si compone di un'ampia offerta di materie scolastiche per stimolare il pensiero critico e il problem solving dello studente, lo sviluppo della curiosità e l'apprendimento continuo, GSO ha organizzato una serata informativa, in programma mercoledì 17 gennaio alle 20.30 nella Library dell’istituto. La serata è indirizzata principalmente alle famiglie degli studenti di terza media e di terza superiore. “Dopo il riconoscimento come IB World School, l'approvazione come Scuola di Cambridge – commenta il direttore Giordano Casonato – è un'altra prova del nostro impegno a fornire un'educazione che incoraggia l'auto-scoperta, lo sviluppo del talento degli studenti e che li può sostenere in ogni aspetto della vita ". Per visitare la struttura e incontrare gli studenti iscritti e il personale docente, GSO apre le porte anche domenica 21 gennaio dalle 15 alle 18.