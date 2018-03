Oderzo quasi senza acqua: freddo e ghiaccio fanno saltare le tubature dell'acquedotto

ODERZO "Stamattina non sono nemmeno riuscito a farmi la doccia e a lavarmi i denti" ci ha raccontato un cittadino. Ed il mistero è presto risolto. Nelle prime ore di sabato mattina infatti, nella zona di Oderzo, si è rotta una delle tubature principali dell'acquedotto e conseguentemente a ciò si sono mmediatamente verificati forti cali di pressione dell'acqua in molti quartieri della città. La società Piave Servizi, che gestisce l'ambito idrico cittadino, è comunque già al lavoro anche se è plausibile un'interruzione dell'acqua nelle prossime ore per permettere tutti i lavori del caso, anche perchè le operazioni di ripristino sono complicate e destinate ad andare avanti tutta la mattinata. Insomma opitergini, armatevi di pazienza e rimandate la doccia di qualche ora!