Ubriaco malmena la compagna incinta, 39enne a processo

Neppure il fatto che la compagna fosse incinta ha fermato la furia di un 39enne di Oderzo che, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, avrebbe continuato a picchiarla mettendo persino a rischio la gravidanza. Denunciato dalla compagna l'uomo è stato allontanato dalla casa famigliare su disposizione del gip di Treviso, che gli ha anche applicato il divieto di avvicinamento alla donna, e ora affronta il processo in cui deve difendersi dalle accuse di maltrattamenti familiari e lesioni aggravate,

Teatro della vicenda un appartamento di via Casteller a Oderzo in cui al tempo dei fatti il 39enne M.C. viveva insieme alla compagna, una donna di origine brasiliana, e al primo figlio nato da pochi mesi. Una casa in cui sarebbe regnata una atmosfera tutt'altro che serena: l'uomo infatti sarebbe stato spesso ubriaco e avrebbe anche fatto uso di stupefacenti. Sotto l'effetto delle droghe e dell'alcol M.C. si sarebbe scatenato contro la madre e suo figlio con offese, umiliazioni e minacce per arrivare poi alle botte. «Ti faccio un buco sottoterra -avrebbe detto l'uomo- ho amici che per pochi soldi ti fanno fuori». Lei vuole solo che lui la smetta di bere e di assumere stupefacenti e soprattutto che si prenda la responsabilità della famiglia, in cui sta per arrivare un secondo figlio. La risposta del 39enne sono invece spinte, schiaffi e calci. Una situazione esasperante che va avanti fino al giugno del 2017, quando la donna decise di denunciarlo.