Tentò di uccidere moglie e figli, condannato a dieci anni di carcere

Al culmine di una lite furibonda, scoppiata tra le mura domestiche, accoltellò la moglie, il principale bersaglio della sua furia omicida, e i figli. L'episodio avvenne a Colfrancui di Oderzo, in via San Magno, il 7 luglio del 2019 e nei giorni scorsi il responsabile dell'aggressione, Ahmed Adil, operaio di 61 anni, è stato condannato in primo grado dal giudice Angelo Mascolo ad una pena di dieci anni e due mesi di reclusione per duplice tentato omicidio, nei confronti della coniuge e del figlio maggiore che tentò di difenderla, e per lesioni personali aggravate per aver ferito gli altri due figli che si trovavano in casa. Il processo, celebrato con la formula del rito abbreviato, si è tenuto in tribunale a Treviso, con legali e protagonisti di questa vicenda distanziati e muniti di mascherine e guanti.

