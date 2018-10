Furgone sbanda e finisce contro un distributore, illeso l'autista

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello che si è verificato nella prima mattinata di oggi, lunedì, a Oderzo in via Postumia. Un furgone, a causa forse dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è sbandato ed è finito contro la colonnina di un distributore di carburante. Fortunatamente illeso l'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e di Motta di Livenza. In mattinata incidente anche lungo la ps 102 Postumia a Trevignano: un camion è uscito di strada, rovesciandosi su un lato. Sul posto i vigili del fuoco. Lievi rallentamenti al traffico.