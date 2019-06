Ricovero attrezzi si incendia, colonna di fumo nero allarma i residenti

Un furioso incendio, divampato nel pomeriggio di oggi, martedì, ha interessato un ricovero attrezzi di via Girardini e Tonello a Oderzo. Nel capannone era accumulato vario materiale e attrezzatura di vario tipo. Al lavoro per alcune ore i vigili del fuoco di Oderzo che hanno dovuto spegnere le fiamme, mettere in sicurezza la struttura e smassare il materiale interessato dalle fiamme. I danni sarebbero stati ingenti.