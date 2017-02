Ragazzi disabili dei centri diurni e giovani delle superiori in discoteca per divertirsi

SPRESIANO Discoteca al mattino con l’Open Disco Day: ragazzi disabili dei centri diurni e giovani delle scuole superiori scendono in pista insieme per divertirsi. Il carnevale è, per il Servizio Disabilità del Distretto Treviso Sud dell’Azienda Ulss 2, l’occasione per riproporre il momento di festa, evasione e condivisione che vede insieme giovani e persone disabili. L’appuntamento è per mercoledì 22 febbraio con inizio alle ore 9.30 alla Discoteca Odissea di Spresiano dove terminerà alle ore 14.30 dopo il pranzo. Porterà il saluto dell’Azienda il Direttore generale Francesco Benazzi.

Open Disco Day è un’iniziativa già svoltasi con successo nel 2014 e 2015. E’ l’occasione per dedicare una giornata in discoteca agli ospiti dei Centri Diurni per Disabilità, dei Centri Occupazionali Diurni e delle Comunità alloggio. Un momento d’incontro di festa e di allegria accompagnato dalla musica e dalla possibilità di ballare per tutti. Saranno presenti, infatti, alcune classi dell’Istituto Tecnico per i Servizi Sociali “Besta”, che già collabora con i centri per altre attività. Gli studenti animeranno la festa e mescolandosi alle persone con disabilità ne conosceranno la loro grande voglia di vita. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Unità Operativa Servizi per la Disabilità, diretta dalla dottoressa Renata Gherlenda, e la proprietà della Discoteca Odissea di Spresiano tramite il signor Giannino Venerandi.

“Sono molto contento di questo evento – sottolinea Francesco Benazzi, Direttore generale – che non si deve immaginare come un momento di solo svago. Il suo valore è grande, Le persone con disabilità potranno relazionarsi con realtà diverse da quelle che molti di loro frequentano normalmente. Ma lo stesso vale per gli studenti che saranno presenti. E’ un’occasione d’incontro, conoscenza e comprensione reciproca, quindi è una proposta che si muove nell’ottica dell’integrazione tra il territorio con le sue opportunità anche di divertimento, le scuole e i servizi sociali”.

La mattinata inizierà alle ore 9.30 con l’arrivo alla discoteca, e terminerà alle ore 14.30 dopo il pranzo. L’Azienda ringrazia la proprietà dell’Odissea che, dimostrando una grande disponibilità e sensibilità, oltre a mettere a disposizione il locale, i DJ e il personale offrirà un rinfresco.