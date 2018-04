Capannone in degrado in centro città: il Comune offre ai proprietari 500mila euro

PORTOBUFFOLE' Un'offerta 'prendere o lasciare' di ben 500mila euro per risolvere quanto prima la situazione di degrado che negli anni si è sviluppata in Piazza Vittorio Emanuele, a pochi passi dal duomo cittadino di uno dei borghi più belli d'Italia, Portobuffolè. Come difatti riportano i quotidiani locali, l'amministrazione comunale del sindaco Andrea Susana si è nuovamente offerta di acquisire la struttura ex Pescarollo ormai abbandonata dall'alluvione del 1966. La struttura è infatti in parte pericolante e fatiscente e la sua posizione centrale rispetto al paese sarebbe persino strategica una volta rimessa in uso e sistemata, tanto che il Comune avrebbe già pensato di crearci all'interno una mediateca. Gli eredi Pescarollo però tentennano e ancora non hanno dato una risposta definitiva, anche se ormai tutti in città sperano che l'acquisto possa andare a buon fine e vedere finalmente rivitalizzata un'area del borgo ad oggi poco utilizzata, se non come are parcheggio.