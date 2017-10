A Oderzo apre un nuovo Old Wild West: ora però si cercano ben 40 dipendenti

ODERZO Un nuovo ristorante è pronto ad aprire i battenti il prossimo 26 ottobre in via G. Pezzulo, angolo con via dei Paleoveneti, al Parco Masotti di Oderzo. Si tratta della nuova sede della catena Old Wild West (che a breve aprirà anche un punto a Schio, nel vicentino), già sponsor della Serie A2 di basket maschile, pronta ora a deliziare i palati anche degli opitergini.

Presente in numerose strutture del territorio (tra le più importanti sicuramente quella al The Space Cinema di Silea), grazie alle sue proposte culinarie Old Wild West ora punta su Oderzo e i suoi abitanti, tanto che in vista dell'inagurazione di fine mese il locale cerca 40 nuovi dipendenti da inserire in organico. Cigierre, Compagnia Generale Ristorazione SpA azienda leader in Italia nella mercato della ristorazione commerciale a tema con i propri marchi Old Wild West, Wiener Haus, Shis's e Pizzikotto, ricerca principalmente le seguenti figure professionali:

- RESTAURANT MANAGER. La risorsa sarà coinvolta in prima persona nell’operatività del ristorante e sarà il punto di riferimento del proprio team, garantendo il buon funzionamento del ristorante stesso e la sua profittabilità. Si richiede pregressa esperienza nel medesimo ruolo maturato in aziende organizzate della ristorazione moderna, reali doti di leadership, forte predisposizione alla gestione del business finalizzato al raggiungimento dei risultati economici, completa disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi. È gradito domicilio in prossimità del luogo di lavoro.

- OPERATORI DI CUCINA. Le risorse saranno adibite alla preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto, pulizie delle postazioni, gestione rifiuti. I candidati ideali possiedono pregressa esperienza nella mansione, una grande passione per il prodotto/servizio, determinazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, capacità organizzative e di gestire lo stress, attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità a lavorare con turni spezzati, serali e festivi, automuniti. E' gradito il domicilio in prossimità del luogo di lavoro.

Gallery