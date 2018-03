Manildo presenta Officine Treviso: "Costruiamo insieme il futuro della città"

TREVISO “Il buon governo e la capacità di decidere nascono da obiettivi e idee condivisi sul futuro della città, attorno ai quali devono aggregarsi le forze civiche. È questo Officine Treviso un luogo dove si costruisce il futuro della città declinato sulle sfide strategiche per dare ai trevigiani una città vivibile, orgogliosa, forte, sostenibile, capace di mettere al centro le persone”.

Con queste parole il candidato sindaco Giovanni Manildo ha presentato nelle scorse ore Officine Treviso, l’evento previsto per la giornata di domenica 8 aprile all'Ex Pagnossin, lo storico stabilimento rinato grazie all’intuito dell’imprenditore Damaso Zanardo, e che vedrà la partecipazione di diverse centinaia di persone suddivise in tavoli di lavoro tematici per individuare soluzioni ai problemi concreti della città. Nel corso dell’evento che aprirà le sue porte alle 14:00 si alterneranno sul palco gli interventi di amministratori del territorio, ospiti d’eccezione, ma anche e soprattutto delle persone che hanno a cuore il bene di Treviso. “L’obiettivo è quello di dare vita, insieme, a un nuovo programma di rilancio del cambiamento iniziato nel 2013 – fa sapere il candidato sindaco – un patto per Treviso che nato dalle persone per le persone".

Dopo il match disputato sabato pomeriggio ‘Tutti in campo per il secondo tempo’ che ha visto il coinvolgimento di almeno 300 persone il candidato del centro sinistra Giovanni Manildo lancia una nuova occasione di coinvolgimento per disegnare insieme ai cittadini il futuro della città: “Il cambiamento ha bisogno di un motore che ci conduca verso il futuro: in Officine Treviso vogliamo costruirlo insieme alle persone che hanno a cuore la città. Una giornata di lavori per andare al cuore delle sfide che la città chiede, delle esigenze dei cittadini, dei problemi e per individuare i percorsi per risolverli. Ne nascerà un manifesto – continua Manildo - che vuole essere il nostro patto con i trevigiani ed attorno al quale le forze civiche della città a cui abbiamo lanciato un appello si aggregheranno per giocare la sfida per il nostro secondo tempo”. Per partecipare a Officine Treviso sarà necessario iscriversi attraverso la piattaforma Eventbrite, inserendo oltre alle proprie generalità, il tavolo di lavoro a cui si vuole partecipare, oppure indicando l’argomento che si vuole affrontare partecipando dal palco all’assemblea plenaria. Per accedere alla piattaforma basterà cliccare su questo link