Vota anche per loro! L'Oipa scrive alle segreterie di partito

TREVISO Già nel 2008, ben 10 anni fa, il Trattato di Lisbona chiese agli Stati membri dell’Unione di “tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Nonostante questo, nel 2018, nella Costituzione italiana, fonte primaria delle norme che regolano la società, gli animali non godono di una tutela che ne riconosca lo status di esseri viventi. Non solo: in Italia la normativa riguardo la tutela degli animali viene regolamentata a livello nazionale, regionale e comunale e troppo spesso si creano sovrapposizioni di leggi o mancate applicazioni che contribuiscono ad un quadro di scarsa chiarezza che va a discapito degli animali.

Mentre il sentimento comune degli italiani dimostra un sempre crescente rispetto per i diritti degli animali, la politica negli ultimi anni si è mossa con eccessiva lentezza, non riuscendo a tenere il passo di una società in costante evoluzione. Ecco perché, in occasione delle prossime elezioni del nuovo Parlamento che si terranno il 4 marzo, l’OIPA, pur rimanendo apartitica, ha inviato alle segreterie dei vari partiti in corsa un decalogo da sottoscrivere per farsi portatori di impegni concreti a favore degli animali che, nei prossimi cinque anni, gettino le basi per consegnare un mondo migliore alle generazioni future. Ecco i dieci punti che chiediamo ai candidati di inserire nel proprio programma politico: