Due auto distrutte in un rogo nel parcheggio dell'hotel: giallo a Olmi

Due automobili, una Jeep Cherokee ed una Volkswagen Polo, sono state distrutte da un incendio nel parcheggio dell'hotel "Olmi", in via primo maggio a San Biagio di Callalta. L'episodio è avvenuto la scorsa notte: l'allarme è stato lanciato alle 3 del mattino, da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno lavorato per alcune ore per avere ragione delle fiamme. Ad andare distrutte sono stati i mezzi del proprietario dell'albergo (la Cherokee) e di un residente (la Polo). Oltre ai pompieri sono giunti in via primo maggio anche i carabinieri che ora indagano sull'episodio. La pista del dolo sarebbe quella più accreditata. In mattinata nella zona si è recato personalmente anche il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto.