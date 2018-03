Omicidio di Rolle, arrestato presunto omicida

CISON DI VALMARINO Omicidio di Rolle di Cison. Un uomo 35enne è stato arrestato nella prime ore di questa mattina dai carabinieri per l'omicidio della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino. Secondo le prime ricostruzioni - come riporta l'agenzia Ansa - il presunto omicida vive a Cison, ma è stato fermato in un comune poco distante, a Refrontolo. Il delitto parrebbe essere maturato per motivi economici. Il pubblico ministero ha indiziato così il 35enne, ora in stato di fermo a convalida, con l'accusa del duplice omicidio Rolle.

Fissata la data del funerale dei coniugi: la cerimonia con rito civile al parco di Nervesa si terrà martedì pomeriggio alle 15.